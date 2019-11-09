أفاد مصدر أمني أردني الجمعة أن التحقيقات مستمرة مع الشاب الأردني من أصل فلسطيني الذي طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش الأثرية في شمال الأردن الأربعاء وسيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “التحقيقات مستمرة مع مصطفى أبو رويس (22 عاما) مرتكب جريمة الطعن ضد سياح وأردنيين في جرش” الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان.

وأضاف أنه “من المقرر إحالة الموقوف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام لاستجوابه من قبله وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب له”.

ولفت المصدر إلى أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي” بدون إعطاء مزيد من التوضيح.

يذكر أن أبو رويس أردني من أصل فلسطيني من سكان مخيم “سوف” للاجئين الفلسطينيين في جرش والذي يأوي نحو 20 ألف لاجئ ويقع قرب آثار جرش.

وهاجم أبو رويس الأربعاء سياحا في منطقة جرش الأثرية بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.