وفي كلمته يوم السبت خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء في قرية (خورشيد كلا) بمدينة كلوكاه بمحافظة مازندران (شمال ايران)، قال دج بسند: ان الاستثمارات الأجنبية المستقطبة شهدت زيادة بنسبة 20 بالمائة منذ بداية العام الجاري (العام الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) لغاية الآن. وأضاف: ان هذا الأمر مؤشر الى أننا قادرون؛ ويتوجب على الجميع العمل للعبور من هذه الظروف الصعبة لزيادة رخاء المواطنين عبر التخطيط بصورة أفضل.

وتابع وزير الاقتصاد: ان العدو يسعى لإيجاد شرخ بين الحكومة والشعب؛ لكنه قد مني بالفشل بالتأكيد، وأثبتت صادراتنا غير النفطية فاعليتها. وأكد دج بسند قائلاً: انه ورغم الحظر إلا أننا تمكنا من تحقيق نمو إيجابي في مجال الصادرات غير النفطية ولابد من إدارتها بصورة جيدة والاهتمام برخاء المجتمع.

كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن تسجيل الصادرات غير النفطية 5ر24 مليار دولار في 7 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.