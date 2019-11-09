  • السبت ١١ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267815 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد: نمو إستقطاب الإستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 20%
معلناً تسجيل الصادرات غير النفطية 5ر24 مليار دولار خلال 7 أشهر

وزير الإقتصاد: نمو إستقطاب الإستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 20%

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني، فرهاد دج بسند، بأن إستقطاب الإستثمارات الأجنبية في البلاد شهد نمواً بنسبة 20 بالمائة.

وفي كلمته يوم السبت خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء في قرية (خورشيد كلا) بمدينة كلوكاه بمحافظة مازندران (شمال ايران)، قال دج بسند: ان الاستثمارات الأجنبية المستقطبة شهدت زيادة بنسبة 20 بالمائة منذ بداية العام الجاري (العام الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) لغاية الآن. وأضاف: ان هذا الأمر مؤشر الى أننا قادرون؛ ويتوجب على الجميع العمل للعبور من هذه الظروف الصعبة لزيادة رخاء المواطنين عبر التخطيط بصورة أفضل.

وتابع وزير الاقتصاد: ان العدو يسعى لإيجاد شرخ بين الحكومة والشعب؛ لكنه قد مني بالفشل بالتأكيد، وأثبتت صادراتنا غير النفطية فاعليتها. وأكد دج بسند قائلاً: انه ورغم الحظر إلا أننا تمكنا من تحقيق نمو إيجابي في مجال الصادرات غير النفطية ولابد من إدارتها بصورة جيدة والاهتمام برخاء المجتمع.

كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن تسجيل الصادرات غير النفطية 5ر24 مليار دولار في 7 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0638 sec