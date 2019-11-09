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رقم الخبر: 267814 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح معرض السجاد اليدوي الإيراني في مسقط

إفتتاح معرض السجاد اليدوي الإيراني في مسقط

إفتتح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سلطنة عمان حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي، السبت، معرض السجاد اليدوي الايراني في مسقط بحضور العديد من الشخصيات العمانية والسلك الدبلوماسي ورجال أعمال ايرانيين وعمانيين.

ويشمل المعرض، الذي يقام في باحة فندق (سيتي سيزنز) بمسقط، أنواع السجاد اليدوي الايراني بأحجام وألوان مختلفة، حيث يطلع الزائرون على الفن الايراني لحياكة السجاد التي يعتبر فخراً للصناعات الايرانية.

وأكد السفير نوري شاهرودي على أهمية هذه المعارض في توطيد روابط الصداقة بين الشعبين الجارين وسبل تنميتها في جميع المجالات.

من جانبهم، أبدى الحضور إعجابهم بهذه الصناعة الفاخرة وتنوعها الفني المتميز.

بقلم: سجاد أميري  
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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