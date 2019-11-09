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رقم الخبر: 267813 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 18:11 الاقسام: رياضة  
المنتخب الإيراني يبدأ استعداده لمواجهة المنتخب العراقي

المنتخب الإيراني يبدأ استعداده لمواجهة المنتخب العراقي

يتوجه المنتخب الإيراني لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، الى العاصمة الأردنية عمان استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني العراقي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأعلن مدرب المنتخب الإيراني، البلجيكي مارك فليموتس، القائمة النهائية لمنتخب بلاده والتي ضمت 23 لاعباً، حيث سيتجمع المنتخب الإيراني غداً في طهران من دون لاعبيه المحترفين، ليسافر بعدها الى عمان لمواجهة اسود الرافدين.

وكان من المفترض ان تقام المباراة على ملعب البصرة الدولي، لكن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، قرر نقل المباراة الى خارج العراق، بسبب التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية ومنها البصرة.

 

 
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مصدر الخبر: بغداد الاخبارية
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