علق المدرب الألماني يورحن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن الأخبار التي ربطة ناديه بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم وجناح باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم كيليان مبابي بقوة في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ليفربول بعد الأخبار المؤكدة عن اتفاق بين النادي الإنجليزي وشركة نايكي للملابس الرياضية الراعية للموهبة الفرنسية.

وصرح يورجن كلوب عن موضوع انضمام مبابي إلى ليفربول قائلاً:” شراء اللاعبين المشاهير أمر معقد، لا يوجد ناد بالعالم قادر على شراء مبابي من باريس سان جيرمان”.

وتابع يورجن كلوب حديثه :” في هذه اللحظات وأنا أقول لا يوجد مادي فنحن من ضمن الأندية الغير قادرة على التعاقد مع كيليان مبابي بالفعل من باريس سان جيرمان”.