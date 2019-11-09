حقق فريق مينيسوتا تمبروولفز فوزا مثيراً على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 125-119 بعد التمديد ، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ، أمس الجمعة.

وتمكن تمبروولفز من تحقيق الفوز مستفيدا من تألق النجم أندري ويجينز الذي سجل 40 نقطة وقدم 7 تمريرات حاسمة و أضاف كارل أنطوني تاونز 20 نقطة و استحوذ على 20 كرة مرتدة.

وعلى الجانب الآخر ، كان دي أنجلو راسل الأكثر تسجيلا في صفوف واريورز برصيد 52 نقطة وتابع 9 كرات مرتدة.