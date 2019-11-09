|رقم الخبر: 267810
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019
|الوقت: 17:44
|الاقسام: رياضة
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NBA .. واريورز يسقط للمرة السابعة!
حقق فريق مينيسوتا تمبروولفز فوزا مثيراً على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 125-119 بعد التمديد ، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ، أمس الجمعة.
وتمكن تمبروولفز من تحقيق الفوز مستفيدا من تألق النجم أندري ويجينز الذي سجل 40 نقطة وقدم 7 تمريرات حاسمة و أضاف كارل أنطوني تاونز 20 نقطة و استحوذ على 20 كرة مرتدة.
وعلى الجانب الآخر ، كان دي أنجلو راسل الأكثر تسجيلا في صفوف واريورز برصيد 52 نقطة وتابع 9 كرات مرتدة.
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