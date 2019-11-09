كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن وجود خطط للاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال اللاعب ليونيل ميسي خلال المستقبل غير البعد.

ولا يزال النجم الأرجنتيني يقدم مستويات كبيرة مع برشلونة رغم تخطيه سن الثلاثين ، لكن بارتوميو يريد التأكد من ضمان استمرارية فريقه في اليوم الذي سيعلن في قائد البرسا اعتزال كرة القدم.



وجاءت تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس ، وذلك عشية اللقاء الذي سيخوضه برشلونة مساء اليوم ضد سيلتا فيجو في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

واعترف رئيس النادي الكتلوني إن لديه مخاوف كبيرة مثل كل مشجعي بشأن كيفية التي سيكون عليها الحال عندما يعلن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال بارتوميو في هذه المقابلة : “نحن نستعد لمرحلة ما بعد ميسي ، ولكن في المقابل ليس لدي أي شك في أنه سيبقى مرتبطاً بعد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم بهذا النادي طوال حياته”.