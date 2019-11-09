قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ميك مولفاني القائم بأعمال رئيس أركان دونالد ترامب وافق على عقد اجتماع للبيت الأبيض مع الرئيس للرئيس الأوكراني بشرط أن تعلن أوكرانيا عن تحقيقات مرتبطة بمنافس ترامب السياسي جو بايدن، وفقًا لشهادة نُشرت أمس الاول الجمعة.

وقالت فيونا هيل، عضو مجلس الأمن التى تم إقصاؤها الشهر الماضى من قبل لجان الكونجرس التى تتابع التحقيق فى قضية ترامب، أن جوردون سوندلاند، سفير الاتحاد الأوروبى، "غضب" أن مولفانى وافق على الاجتماع إذا أعلن الأوكرانيون عن تحقيق بشأن شركة بوريزما، وهى شركة للغاز كان يعمل لديها سابقًا هانتر بايدن، ابن نائب الرئيس السابق.

وتم إثبات رواية هيل بشهادة صدرت فى وقت واحد من شاهد آخر مباشر للمحادثة، وهو المقدم ألكسندر فيندمان.

وكشفت الشهادات دور مركزى لمولفانى فى التوسط فى اتفاق تتدخل فيه أوكرانيا فى انتخابات عام 2020 الأمريكية بإعلانها عن تحقيق بوريزما، لكن شهادة هيل التى صدرت يوم الجمعة كانت أول من وصف المشاركة المباشرة فى المؤامرة من قبل القائم بأعمال رئيس الأركان.

وقال مولفانى نفسه فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون فى أكتوبر، إن البيت الأبيض ربط المساعدة العسكرية بالتحقيقات فى أوكرانيا، لكنه نفى فيما بعد أنه قال ذلك.