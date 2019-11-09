أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، أن الرحلات الجوية الايرانية مستمرة الى مدينتي بغداد والنجف بالعراق، وتنطلق الرحلات حسب طلب المسافرين.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، أكد رضا جعفر زادة ان الرحلات الجوية الايرانية مازالت مستمرة الى العراق، قائلا: ان شركات الطيران تسير في الوقت الحاضر رحلات جوية الى العتبات المقدسة انطلاقا من ايران.

وأضاف: بالطبع فإن حجم هذه الرحلات مرتبط بحجم الطلب من قبل المسافرين، وقد انخفض هذا الطلب الى حد ما.

وتابع: من وجهة نظر منظمة الطيران الايرانية لا توجد اية مشكلة للرحلات الجوية في مطاري النجف وبغداد.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطيران الايرانية الى بروز بعض الاضطرابات في العراق، وقال: رغم ذلك لم يكن لمنظمة الطيران اي طلب من شركات الطيران لوقف الرحلات الجوية، وفي الوقت الحاضر يتم تسيير هذه الرحلات وفقا لطلب المسافرين.