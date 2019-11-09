وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، أكد رضا جعفر زادة ان الرحلات الجوية الايرانية مازالت مستمرة الى العراق، قائلا: ان شركات الطيران تسير في الوقت الحاضر رحلات جوية الى العتبات المقدسة انطلاقا من ايران.
وأضاف: بالطبع فإن حجم هذه الرحلات مرتبط بحجم الطلب من قبل المسافرين، وقد انخفض هذا الطلب الى حد ما.
وتابع: من وجهة نظر منظمة الطيران الايرانية لا توجد اية مشكلة للرحلات الجوية في مطاري النجف وبغداد.
وأشار المتحدث باسم منظمة الطيران الايرانية الى بروز بعض الاضطرابات في العراق، وقال: رغم ذلك لم يكن لمنظمة الطيران اي طلب من شركات الطيران لوقف الرحلات الجوية، وفي الوقت الحاضر يتم تسيير هذه الرحلات وفقا لطلب المسافرين.