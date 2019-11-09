قال رئيس الشركة المساهمة للمعارض الدولية، أن معرض قطع غيار السيارات يقام حاليا بمشاركة 700 شركة إيرانية و80 شركة أجنبية من 9 بلدان.

وأضاف بهمن حسين زاده اليوم (السبت) على هامش افتتاح معرض قطع غيار السيارات اليوم السبت: يقام معرض قطع غيار السيارات بمشاركة العديد من الشركات الايرانية والأجنبية وايضا 50 شركة من الشركات القائمة على المعرفة في معرض قطع غيار السيارات.

وقال إن الأولوية الأولى في تطوير صناعة السيارات في البلاد، تتمثل في تقديم حلول طويلة الأجل لدعم الإنتاج المحلي، مضيفا: إن دعم البنية التحتية لقطع الغيار وازدهار الإنتاج الجيد وزيادة النمو الصناعي هي ثلاث خطوات مهمة لا يمكن إنكارها نحو تحقيق اقتصاد ديناميكي ومرن في صناعة السيارات.

وأشار نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى القيود الناتجة عن العقوبات، وإزالة العقبات التي تعترض دعم توسيع الصناعة المحلية وتحقيق رضى الزبائن كأولوية قصوى في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وقال : أن انتاج قطع الغيار قد افضى الى تنوع نمو الجودة مما أدى الى ارتفاع المبيعات السنوية للسيارات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.