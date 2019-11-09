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رقم الخبر: 267800
تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019
الوقت: 15:50
الاقسام: منوعات
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السعودية تعتقل المزيد من المنتقدين لسياستها
الکلمات المفتاحية
السعودية
اعتقال
منتقدين
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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