  • السبت ١١ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267797 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: منوعات  
روسيا تنشئ قاعدة "قمرية" في جبال القوقاز

روسيا تنشئ قاعدة "قمرية" في جبال القوقاز

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين" أن مؤسسته بصدد اختيار موقع ستجرى فيه تجربة الروبوتات التي ستقوم مستقبلا بإنشاء القاعدة القمرية الروسية.

وجاء ذلك على لسانه أثناء زيارته الميدانية لشركة "بوليوت" المصنعة للأجهزة الفضائية في مدينة أومسك حيث قال إن جبل ألبروز في القوقاز يمكن أن يكون موقعا لتجربة الروبوتات على هيئة الإنسان وتدريبها على تجميع واستثمار القواعد القمرية.

وأوضح أن الأنظمة الأوتوماتيكية ذاتية القيادة التي ستعمل على إنشاء القاعدة القمرية لرواد الفضاء ستكون عبارة عن وسط بين روفر وروبوت على هيئة الإنسان. وتعتبر "روس كوسموس" أن جبال القوقاز وبالتحديد جبل ألبروز هو موقع أمثل لتجربة الروبوتات من هذا النوع وتدريبها على تجميع القواعد القمرية.

وقال إن اقتراحا بتدريب الروبوتات في القوقاز ورد من خبراء شركة "بوليوت"، مضيفا أن الحكومة الروسية ستقر عما قريب صيغة نهائية للبرنامج القمري الروسي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/6344 sec