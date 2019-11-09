يتمتع البصل بالكثير من الخصائص المفيدة، فهو غني بمضادات الأكسدة والالتهابات. كما أنه مصدر مهم لفيتامين C ويمكن الاعتماد عليه لحماية القلب وخسارة الوزن.

والسبب أن البصل لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية حيث يمكن استهلاك 54 منها مع كل 100 غرام. كما يساعد على منع إحتباس الماء في الجسم وخفض مستوى السكر في الدم وعلى محاربة السيلوليت.

ولهذا يمكن الاعتماد على ما يسمى رجيم البصل الذي يقضي بإضافته إلى كل الوجبات والوصفات الصحية مثل انواع الحساء والمرق والخضار.

ويمكن هذا الرجيم أن يساعد على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات بسرعة، لكن من الضروري عدم المبالغة في اتباعه منعاً لحدوث أعراض جانبية مزعجة.

والافضل بعد ذلك اتباع نظام غذائي صحي وعادات حياتية جيدة مع ممارسة الرياضة بانتظام.