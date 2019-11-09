أصيب أحد المسافرين بالدهشة بعد رصده ما بدا أنه طائرة مجاورة محاصرة وسط قوس قزح دائري، عندما كان يستمتع بالنظر من النافذة على ارتفاع 9 آلاف متر فوق سطح الأرض.

وتظهر اللقطات التي تم تصويرها من نافذة الطائرة، طائرة أخرى بين السحب تتحرك داخل حلقة متعددة الألوان.

وشارك أحد المسافرين مقطع فيديو لهذه اللحظات غير العادية خلال الرحلة الداخلية رقم CZ3115 في الصين، والتي كانت تابعة لشركة طيران جنوب الصين، وهي في طريقها من غوانتشو إلى بكين يوم الأحد الماضي، 3 نوفمبر.

ويبدو أن هذه الظاهرة الغريبة ناجمة عن وهم بصري، حيث يقول بيان يون، المهندس الصيني في الأرصاد الجوية، إن الطيف الذي تم رصده تشكل بعد أن سطعت أشعة ضوئية في الطائرة، وانعكست وتقوست بواسطة بلورات الجليد.

وأوضح المهندس أن الطائرة المحاصرة داخل قوس قزح الدائري هي في الواقع انعكاس لظل الطائرة نفسها التي التقط منها الراكب الصور.

وتعرف هذه الظاهرة باسم (هالة المجد)، وهي ظاهرة بصرية تبدو بشكل حلقة ملونة أو أكثر من حلقة متتابعة، يراها الراصد إما حول ظله، أو على الغيوم المتكونة أساسا من عدد كبير من قطرات الماء الصغيرة أو على الضباب، وبشكل نادر على الندى، وتنشأ الحلقات الملونة من انكسار الضوء ويكون ترتيب الألوان كما في الإكليل.