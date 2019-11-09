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رقم الخبر: 267792 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الأطفال الوحيدين أكثر عرضة للعادات الغذائية غير الصحية

الأطفال الوحيدين أكثر عرضة للعادات الغذائية غير الصحية

قالت نتائج دراسة جديدة إن الأطفال الوحيدين أكثر عرضة للعادات الغذائية غير الصحية مقارنة بمن لهم أشقاء.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة أوكلاهوما أن أمهات الأطفال الوحيدين يميلون إلى اكتساب الوزن الزائد والبدانة أكثر ممن تنجبن أكثر من طفل.

وركّزت الدراسة التي نُشرت نتائجها في «جورنال أو نيوتريشن إيديوكيشن أند بيهافير» على العادات الغذائية للأم والطفل، ولم تبحث تأثير العادات الغذائية للأب على الطفل.

وانطلقت أبحاث الدراسة من فرضية أن السلوكيات الغذائية للأسرة هي العامل الأكثر تأثيراً على الطفل وليس ما يتناوله مع أصدقائه في المدرسة.

واعتمدت الدراسة على البيانات الغذائية والصحية، وتوصلت إلى نتائج إحصائية، ورصدت زيادة تناول الأطفال الوحيدين للسعرات الحرارية الفارغة، مثل المشروبات السكرية، بينما يقل هذا الميل لدى الأطفال الذين لديهم أشقاء.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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