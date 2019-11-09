يحتوي العسل والليمون على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن الذي يحتاجها الجسم، والعديد من الأطباء والأخصائين من جميع أنحاء العالم أكدوا أن شرب كوب من العسل والليمون في بداية كل يوم له فوائد صحية هائلة.

ومن هذه الفوائد:

يحسن من صحة الأمعاء: من أهم الخطوات الرئيسية لإتباع اسلوب حياة صحي هو الحفاظ على أن تكون الأمعاء في حالة صحية جيدة، حيث أن شرب كوب من العسل والليمون يساعد المعدة على زيادة الأيض الذي تحتاجه عند الإستيقاظ، هذه الزيادة الأيضية هي نتيجة تفاعل على جدران المعدة، وتركها في حالة مستقرة لهضم الطعام الذي نتناوله طوال اليوم. عصير الليمون مفيد جدًا للتخفيف من الغازات أيضا.

تطهير الأمعاء: خلال عملية الهضم غالبا ما تتراكم بعض المواد الغذائية في الجهاز الهضمي، أخذ كوب من الليمون والعسل بعد كل وجبة سوف يطهر الجهاز الهضمي من جميع المواد الغذائية التي تراكمت. بالإضافة إلى موازنة مستويات الحموضة والتغلب على حرقة المعدة.

تقوية المناعة: لا أحد يحب المرض لأنه يمنعنا من إنجاز أعمالنا على النحو الأمثل، العسل والليمون يساعدان على تقوية وتعزيز نظام المناعة في جسم الانسان حيث أن فيتامين سي الموجود في عصير الليمون له نتائج مذهلة في التغلب على البرد والأنفلونزا. أيضا يحتوي على مادة الصابونين التي تعتبر ضرورية لمعالجة الجلد المتشقق.

تنقية الكبد: الكبد هو العضو الرئيسي الذي يساعد الجسم في التخلص من السموم ويساعد في انتاج مواد حيوية مسؤولة عن عملية الهضم، يساعد عصير الليمون الكبد على القيام بعمله على أكمل وجه ويزيد من فاعلية انزيمات الكبد التي تخلصه من السموم، وأيضا في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم.

يعزز العسل والليمون من ترطيب الجسم ويساهم في تقليل التجاعيد ويساعد في الحصول على إشراق الوجه والنضارة والتخلص من السموم.

يساعد في فقدان الوزن: حيث يحتوي الليمون على البكتين والألياف الأخرى التي تمنع الجوع عند تناوله باستمرار، علاوة على ذلك عندما يصل إلى المعدة فإن التفاعل بين المحفزات البنكرياسية والعسل يزيد من معدل الأيض وبالتالي يزيد من معدل فقدان الوزن.

التحكم في التبول ليلاً: العسل مادة هيجروسكوبيك أو استرطابية، الأمر الذي يعني أنها تمتص الماء. شرب كوب واحد من الماء والعسل قبل النوم يساعد الكليتين والمثانة لتخفيف الضغط في الليل، وتقليل عدد مرات التبول ليلاً.

التخلص من الإمساك: مشروب الليمون بالعسل يساعد في علاج الإمساك حيث يرطب الأمعاء ويجعل البراز ليناً ويسهل حركة الأمعاء لذلك فهو علاج ووقاية.

التخلص من البلغم: يحتوي الليمون على فيتامين سي، حيث أشارت العديد من التجارب التي أقيمت على الحيوانات إلى أن فيتامين سي قد زاد من النشاط المضاد للميكروبات في الجسم، حيث يؤثر فيتامين (C) بشكل إيجابي على معايير المناعة في مخاط الجلد. كما أن العسل له خصائص مضادة للجراثيم، ويعمل بمثابة مهدئ للأنسجة المتهيجة ويقلل من التورم فى الجسم.