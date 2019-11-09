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رقم الخبر: 267790 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: ثقافة وفن  
اقامه الحوار الدیني بین إیران وکنیسة الفاتیکان في طهران
علی مدی یومي 11 و12 نوفمبر الجاري

اقامه الحوار الدیني بین إیران وکنیسة الفاتیکان في طهران

ستقیم رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة في ایران، الحوار الدیني الـ 11 مع کنیسة الفاتیکان بالعاصمة الایرانیة طهران.

ان الحوار الدیني الـ 11 بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وکنیسة الفاتیکان سیقام تحت عنوان «المسلمون والمسیحیون معا في خدمة الإنسان».

وسیقام هذا المؤتمر علی مدی یومی 11 و12 نوفمبر الجاري في مقر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة في طهران.

وسیحضر حفل إفتتاح الحوار کل من رئیس الرابطة «أبوذر ابراهیمي ترکمان» ورئیس مجلس البابا لحوار الأدیان في الفاتیکان المطران «میغل آنجل آیوسو غیسو» ورئیس مرکز حوار الأدیان والثقافات الشیخ «محمد مهدي التسخیري».

وسیناقش المتحاورن «حقوق وتکالیف الفرد» و«الأسرة وتعلیم الشباب» و«خدمة المجتمع من منظور المسلمین والمسیحیین» و«خدمة المجتمع الدولي من منظور المسلمین والمسیحیین».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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