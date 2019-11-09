ميناء جابهار في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي ايران هو الميناء الايراني الوحيد الذي يطل على المحيط الهندي، وبذلك يكون بوابة مائية للبلاد على المياه الدولية.

شواطئ هذا الميناء مكونة من صخور كبيرة تسبب أمواجاً يبلغ ارتفاعها أحياناً عند ارتطام أمواج المياه بها، خمسة أمتار.

في هذه الشواطئ الصخرية، تعيش أنواع مختلفة من السرطانات البحرية والسلاحف التي تعانق الأمواج المائية.

الجاذبيات الطبيعية والسياحية لميناء تشابهار الجميل تتمثل في وجود سواحل صخرية جميلة وبراكين طينية ومستنقع «ليبار» والتمساح ذي الخطم القصير وشجرة تين تسمى «تين المعابد» فضلاً عن المساجد ذات العمارة الجميلة في الأحياء الشعبية والنسيج التقليدي للأحياء والمناظر الخلابة لحياة السكان اليومية داخل أكواخهم ومواقع أثرية أخرى.

ومناخها من اكثر مدينة تشابهار وميناؤها المطلة على بحر عمان تتمتع بأفضل وأجمل ضفة تطل على المحيط الهندي المناطق الساحلية الجنوبية لايران اعتدالاً.

جاءت تسمية مدينة تشابهار من أن جميع فصول السنة فيها تشبه فصل الربيع، ولا يشعر المرء ببرودة فصلي الخريف والشتاء فيها ناهيك عن أن الأعشاب والأشجار الموجودة في هذه المنطقة دائمة الخضراء؛ ومن هنا سميت هذه المنطقة وتحديداً مدينة تشابهار ومينائها بـ «جابهار» التي تعني بالفارسية «الرباع الأربعة».

في الجانب الجنوبي لمدينة تشابهار، تتراءى صخور كبيرة نجمت عن زحف مياه بحر عمان باتجاه هذه المنطقة المتشاطئة وتآكل الأحجار المترسبة هناك؛ مما شكل مناظر طبيعية خلابة. واللافت القول إن هذه المدينة الساحلية عند غروب الشمس هي من اكثر سواحل ايران جمالاً وروعة.