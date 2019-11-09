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رقم الخبر: 267784 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: منوعات  
بركان يدفن جزيرة ويحيي أخرى مكانها تكبرها بـ 3 مرات!

بركان يدفن جزيرة ويحيي أخرى مكانها تكبرها بـ 3 مرات!

أدى ثوران بركاني تحت سطح البحر في أرخبيل تونغا إلى إغراق جزيرة وإنشاء أخرى جديدة مكانها، وأكبر بثلاث مرات.

وكشف تقرير صادر عن الجيولوجيين في خدمة تونغا الجيولوجية، أن جزيرة جديدة ظهرت اسمها Lateiki، من بين طبقات الحمم البركانية على قمة صدع في قشرة الأرض.

وحدثت الواقعة بعد ثوران استمر 18 يوما تحت سطح البحر الشهر الفائت، في منطقة معرضة للزلازل والنشاط البركاني.

وقالت الباحثة تانييلا كولا، إن عرض جزيرة Lateiki يقدر بنحو 100 متر ويبلغ طولها 400 متر، وتتموضع على بعد زهاء 120 مترا إلى الغرب من الجزيرة المغمورة.

وتقع الجزيرة بين Kao وLate، في مجموعة جزر Ha'apai الشمالية في المحيط الهادئ.

ويُعرف أرخبيل تونغا بأنه واقع في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادئ، وهي مسؤولة عن نحو 90% من زلازل العالم.

كما تعد الانفجارات تحت الماء شائعة نسبيا في المنطقة، التي تعتبر جزءا من القوس البركاني Tonga-Kermadec والحلقة النارية في المحيط الهادئ.

وفي ديسمبر عام 2014، وقع حادث مماثل مع ثوران بركان في مملكة تونغا جنوب المحيط الهادئ، ما أدى إلى ظهور جزيرة جديدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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