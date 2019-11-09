أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ردا على تصريحات نظيرته الأمريكية التي شككت بمعرض حقوق الإنسان الإيراني، الى عدد من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية، واصفا دعم البيت الأبيض لحقوق الإنسان بأنه "نفاق وقح".

وكتب عباس موسوي في حسابه على تويتر اليوم السبت، مستشهدا بتقرير المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" : "سيكون من الرائع إقامة معرض لحقوق الإنسان للولايات المتحدة، إسقاط طائرة الركاب، التمييز ضد السود، قصف المدنيين في حروب لا نهاية لها: من فيتنام إلى العراق واليمن، تقديم الدعم الكامل للأنظمة الإرهابية الأكثر وحشية واللاإنسانية في المنطقة .

وأضاف موسوي: هذا يعني نفاقا وقحا بكل معنى الكلمة.

واقيم معرض منجزات حقوق الإنسان للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الاثنين 4 نوفمبر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أشارت في تويتر أمس ان ايران من أكبر منتهكي حقوق الانسان حسب زعمها.