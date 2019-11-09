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رقم الخبر: 267766 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بدء أعمال الملتقى الدولي السادس للتبادلات العلمية والتقنية بطهران

بدء أعمال الملتقى الدولي السادس للتبادلات العلمية والتقنية بطهران

بدأت صباح اليوم السبت بطهران اعمال الملتقى الدولي للتبادلات العلمية والتقنية بدورتها السادسة بمشاركة 70 عالم من 27 دولة اجنبية.
وقال امين الدورة السادسة للاجتماعات "محمد سهراب بور" انه سيتم خلال هذه الدورة التبادلات العلمية والتقنية في مجالات ومحاور "التعاونات العلمية " و"التأمين المالي للعلم والتقنية" و"السيدات والعلم والتقنية" و"ارتباط العلم بالصحة" و"علاقة الماء و الطاقة والبيئة" .
واوضح سهراب بور ان الاجتماعات ستعقد في جامعات الزهراء والعلوم الطبية وشريف الصناعية والامام الصادق (ع) وكلية الاذاعة والتلفزيون.
وسيعقد اكثر من 20 اجتماع علمي بمشاركة 60 من افضل علماء العالم في جميع الاختصاصات وسيتخللها اقامة 9 ورشات تعليمية و زيارة لسبعة مراكز علمية وتقنية الى جانب ستة اجتماعات اصلية 
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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