افادت اللجنة الإعلامیة لمؤسسة المصطفی(ص) للعلوم والتكنولوجیا عن بدء مراسم منح جائزة المصطفی(ص) في طهران بدورتها الثالثة بمشاركة 100 ضیف من 36 بلدا .

بدأت المراسم بعرض فیلم قصیر عن فعالیات هذه الجائزة وإنجازاتها في الدورات السابقة وقدمت الدكتورة ملانظري نبذة عن جامعة الزهراء وعملها العلمي.

وأعربت مهناز ملانظري رئيسة جامعة الزهراء عن سرورها بعقد مراسم الجائزة في ذكری ولادة الرسول الأعظم محمد المصطفی(ص).

وأكدت ملانظري علی أن العلم والتكنولوجیا سبیل للامن والتطور والهدف من عقد هذه المراسم الاستفادة من ثمرات هذا العلم والعمل علی ایجاد البیئة المناسبة له، فقد أكدت الآیات القرانیة والأحادیث النبویة على طلب العلم، فالرسول الاكرم أكد علی أهمیة طلب العلم حتی ولو اضطر الامر الی قطع المسافات للوصول الیه.

كما تحدثت نظري عن أهداف الجامعة الاستراتیجیة والتي تتمثل في ایجاد تواصل علمي مع جمیع المراكز العلمیة والتكنولوجیة وتآمل في تطویرها وتحدیثها حیث سیتم الحدیث معمقا عنه في اجتماعات تبادل التجارب والخبرات العلمیة في البلدان الاسلامیة ‘STEP’ والتي ستقام إحدی فعالیاته في الجامعة بعنوان دور المرأة في تطویر العلم والتكنولوجیا .

وأضافت نظري: هذا الحدث العظیم الذي نشهده الیوم بامكاننا الاستفادة منه ومن الشخصیات العلمیة الحاضرة والتي تمتلك دورا مؤثرا في العلم في ایجاد شبكه علمیة دولیة لتطویر العلم والتكنولوجیا ونأمل أن یتحول هذا اللقاء الی خطوات عملیة علی الارض لایجاد التواصل العلمي بین دول العالم الاسلامي .

وأكد الدكتور مهدي صفاري نیا أمین لجنة التخطیط في جائزة المصطفی(ص) في كلمة الافتتاح علی ان الحضارة الاسلامیة قامت بفضل علماء عظام كالخوارزمي وابن الهیثم وابن سینا وغیرهم .

وأضاف: تسعی مؤسسة المصطفی(ص) الی ایجاد التواصل بین علماء العالم الاسلامي وتطویره وتعزیز الامكانات العلمیة في العالم الاسلامي واعطاء صورة مشرقة عن هذا العالم والتطور الذي وصل الیه في مجال العلم والتكنولوجیا .

وخلال الكلمة أعلن الدكتور صفاري نیا عن الفائزین بجائزة المصطفی (ص) بنسختها الثالثة في المجالات التالیة: مجال العلم والتكنولوجیا الحیویة والطبیة ومجال العلم وتكنولوجیا النانو ومختلف العلوم والتكنولوجیا بالاضافة الی قسم البلدان الاسلامیة.

وحصل علی جائزة المصطفی(ص) البرفیسور اغور شاهین من تركیا استاذ علم المناعة بجامعة ماینتس المانیا عن انجازه في مجال العلم والتكنولوجیا الحیویة والطبیة وهو: التصمیم والتقییم السریري لللقاحات العلاجیة للسرطان المرتكزة علی اساس التغیرات عند كل مریض.

وشاطره الجائزة في مجال العلم والتكنولوجیا الحیویة والطبیة الدكتور علی خادم حسیني من ایران استاذ الهندسة البیولوجیة والاشعاعیة في جامعة كالیفورنیا الامریكیة عن انجازه الهیدروجین المائیة النانونیة والبیولوجیة للتطبیقات الحیویة.

اما الفائزون بجائزة المصطفی من الرائدین في العالم الاسلامي: البروفیسور اینان رئیس جامعة كوتش تركیا عن انجازه في مجال الفیزیاء الجویة وهو فهم تفاعلات موجة وذرة حالة ویسلر في الفضاء القریب من الارض والاتصال الكهرودینامیكي بین تفریغ البرق وغلاف اتمسفر الجوي العلوي .

وشاطره الجائزة البروفیسور الایراني حسین بهاروند استاذ البیولوجیا وتكنولوجیا الخلایا الجذعیة في معهد رویان للابحاث عن انجازه علاج باركنسون عن طریق الخلایا الجذعیة.بالاضافة الی البروفسور محمد عبد الاحد استاذ الهیئة التدریسیة في كلیة الهندسة والمعلوماتیة في جامعة طهران عن انجازه ترجمة سلوك الخلایا السلیمة والسرطانیة في المجال الالكتروني عن مجال العلم وتكنولوجیا النانو الالكترونیة.

في حین قال الدكتور سهراب بور امین سر اجتماعات تبادل التجارب والخبرات العلمیة في البلدان الاسلامیة علی ان ‘STEP'’تعتبر منصة لتبادل العلم بین جمیع علماء العالم الاسلامي حیث ستبدآ بالتزامن وفي نفس الوقت في خمس جامعات رئیسیة في طهران هي الزهراء وصنعتي شریف وامام صادق(ع) والعلوم الطبیة وجامعة الاذاعة والتلفزیون كما تساهم 9 جامعات ومراكز بحوث في عقد هذه الاجتماعات .

وأضاف: الدورة السادسة لاجتماعات تبادل التجارب والخبرات العلمیة في البلدان الاسلامیة ‘STEP’ستشمل علی اكثر من 20 جلسة علمیة تخصصیة بمشاركة اكثر من 60 عالم بالاضافة الی 30 كلمة و7 زیارات علمیة للمراكز العلمیة .

كما تم عرض عمل فني للفنانة فاطمة عبادي للرسم علی الرمل قدمت فیه لوحات فنیة مبهرة عن العلم والتكنولوجیا والذكری العطرة لولادة الرسول محمد(ص).

واكد عاملي فر امین اللجنة العلیا للثورة الثقافیة خلال كلمته التي القاها في المراسم علی اهمیة الدور الذي یلعبه العلماء في حل المسائل الكبیرة قائلا، هذا الامر یدعو الی ایجاد مانصبو الیه من خلال هذه الاجتماعات الا وهو ایجاد شبكة التواصل بین العلماء فی العالم الاسلامي وهذا الامر لن یتحقق الا بوجود العزیمة والتعاون المشترك بین جمیع العلماء.

واضاف: العلم محصول تعاون واشتراك الجمیع فالتاریخ یؤكد ان العلم اذا كان منفردا فهو لیس منشأ للعلم فالعلماء الحاضرون یكملون مابدأ به العلماء السابقون ویمهدون للعلماء القادمین.

وبعد استراحة دامت 15 دقیقة تم الاعلان رسمیا عن بدء اجتماعات تبادل التجارب والخبرات العلمیة في البلدان الاسلامیة STEP' بحضور علماء من 36 بلد اسلامي .