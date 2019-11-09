سيتم الإنتهاء من عملية إعادة إعمار منائر ضريح الامامين الكاظمين عليهما السلام في شباط /فبراير المقبل وفق تصريح المسؤولين عن المشروع.

ويقوم المهندسون الايرانيون بالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة بإعادة إعمار المنائر في ضريح الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام.

وفي هذا السياق يتم ترقيم بلاطات القاشاني القديمة المركبة على الهيكل الخرساني ومن ثم ترميمها ووضعها في أماكنها المناسبة بعد إزالتها من مواقعها.

كما ان عملية التذهيب والطلاء وتركيب البلاطات من مختلف القياسات والأشكال يتم تنفيذها وفقًا للتصاميم المعتمدة واعتماد طريقة الطلاء الإلكتروني مع مراعاة الحفاظ على العناصر الأثرية ، والتي سوف تستمر لغاية الشهر المقبل ، ومن المتوقع أن تكتمل في شباط/ فبراير المقبل.



