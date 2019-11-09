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رقم الخبر: 267763 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: ثقافة وفن  
إعادة إعمار منائر ضريح الإمامين الكاظمين(ع) تنتهي قريباً+صور

إعادة إعمار منائر ضريح الإمامين الكاظمين(ع) تنتهي قريباً+صور

سيتم الإنتهاء من عملية إعادة إعمار منائر ضريح الامامين الكاظمين عليهما السلام في شباط /فبراير المقبل وفق تصريح المسؤولين عن المشروع.
ويقوم المهندسون الايرانيون بالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة بإعادة إعمار المنائر في ضريح الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام.
وفي هذا السياق يتم ترقيم بلاطات القاشاني القديمة المركبة على الهيكل الخرساني ومن ثم ترميمها ووضعها في أماكنها المناسبة بعد إزالتها من مواقعها.
كما ان عملية التذهيب والطلاء وتركيب البلاطات من مختلف القياسات والأشكال يتم تنفيذها وفقًا للتصاميم المعتمدة واعتماد طريقة الطلاء الإلكتروني مع مراعاة الحفاظ على العناصر الأثرية ، والتي سوف تستمر لغاية الشهر المقبل ، ومن المتوقع أن تكتمل في شباط/ فبراير المقبل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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