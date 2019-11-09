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رقم الخبر: 267762 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 16:59 الاقسام: محليات  
اللواء باقري: نقوم بتحديث معداتنا بأقل التكاليف ودون الحاجة للخارج

اللواء باقري: نقوم بتحديث معداتنا بأقل التكاليف ودون الحاجة للخارج

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان ايران تقوم بتحديث معداتها العسكرية بأقل التكاليف مقارنة بالدول المجاورة ودول العالم وبدون الحاجة للخارج.
وعلى هامش تفقده لمركز تحديث وتحسين وتصنيع المعدات التابع للقوة البرية للجيش، قال اللواء محمد باقري: ان القوة البرية باعتبارها العمود الفقري للجيش تتولى المسؤولية الاساسية في الدفاع عن اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان أداء هذه المهمة الجسيمة يعتمد الى حد كبير على المعدات المتطورة.
وأضاف اللواء باقري: ان هذه القوة والى الجانب القدرة على التحرك وقوة نيران معداتها، تتمتع بكادر انسانية ماهرة ومضحية وشجاعة، وتدافع بكل ثقة عن اراضينا.
وأشاد بمركز تحديث المعدات وتصنيعها التابع للقوة البرية، وقال: في بعض الاقسام لسنا بحاجة الى التخلي عن معداتنا وشراء معدات جديدة، وفي الحقيقة نحافظ على الجزء الرئيسي للدبابات والمدافع وناقلات الافراد، ونقوم باختبار فاعليتها، ونقوم بتغيير معداتها وتحديثها، وبهذا سنمتلك تجهيزات حديثة.
وأردف: من خلال ذلك، فإننا نقوم بتحديث معداتنا بأقل التكاليف مقارنة مع دول الجوار ودول العالم ودون الحاجة الى الخارج.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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