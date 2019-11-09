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رقم الخبر: 267760 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
تقرير مصور

الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر فجر امس الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربايجان الشرقية شمال غرب ايران ادى الى مقتل 6 اشخاص واصابة 312 اخرين والحق اضرارا بـ 370 قرية بنسبة تتراوح بين 5 الى 70 بالمائة الا ان اكبر الاضرار وقع في قرية ورنكش التي ادى الزلزال فيها الى تدمير 30 وحدة سكنية بالكامل.
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقيةالاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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