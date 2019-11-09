تقرير مصور الاضرار الناجمة عن الزلزال في محافظة اذربايجان الشرقية ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر فجر امس الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربايجان الشرقية شمال غرب ايران ادى الى مقتل 6 اشخاص واصابة 312 اخرين والحق اضرارا بـ 370 قرية بنسبة تتراوح بين 5 الى 70 بالمائة الا ان اكبر الاضرار وقع في قرية ورنكش التي ادى الزلزال فيها الى تدمير 30 وحدة سكنية بالكامل.