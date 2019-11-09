اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة سيقومون غدا بفحص عينة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كمالوندي اليوم السبت في منشاة "الشهيد مسعود علي محمدي"، استعرض خلالها احدث الاجراءات المتخذة في سياق تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها.

واضاف، انه تم اتخاذ الخطوة الرابعة بايعاز من رئيس الجمهورية حيث تم ضخ الغاز في 1044 جهازا للطرد المركزي في منشاة فوردو.

وتابع كمالوندي، انه تم انجاز عملية ضخ الغاز وجرى اخذ عينات من منتوج اجهزة الطرد المركزي وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل ومن المقرر ان ياتي مفتشو الوكالة الى هنا غدا (الاحد) لمشاهدة العينة واخضاعها لفحص التحقق من الصدقية وادراج ذلك في تقرير الوكالة.

كما استعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في المؤتمر الصحفي الاجراءات المتخذة في الخطوات السابقة.

واضاف، لقد كان من المقرر ان لا تكون هنالك في منشاة فوردو مواد نووية وان لا يتم التخصيب لفترة 15 عاما (من بدء تنفيذ الاتفاق النووي) الا انه تم البدء بهذا الامر قبل ايام عبر نقل مستودع من منشاة "الشهيد احمدي روشن" (الى منشاة فوردو) يحوي نحو طنين من غاز "UF6".