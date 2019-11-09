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رقم الخبر: 267758 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 12:21 الاقسام: محليات  
ظريف وتشاويش أوغلو يستعرضان آخر المستجدات في المنطقة
على هامش اجتماع ايكو

ظريف وتشاويش أوغلو يستعرضان آخر المستجدات في المنطقة

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا صباح اليوم السبت على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.
وجرى لقاء  وزيري خارجية إيران وتركيا، محمد جواد ظريف ومولود تشاويش أوغلو، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في أنطاليا بتركيا .
وخلال الاجتماع، الذي عقد قبل بدء الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي، ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتعاون البلدين في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".
ويبدأ الاجتماع الرابع والعشرون لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي أعماله اليوم.
وتتألف منظمة التعاون الاقتصادي (Eco) من 10 دول أنشأتها الدول الثلاث إيران وباكستان وتركيا في 1964.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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