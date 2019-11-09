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رقم الخبر: 267756 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 12:19 الاقسام: محليات  
أمير الكويت يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

أمير الكويت يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

بعث امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية إلى الرئيس الايراني حسن روحاني أعرب فيها عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غربي ايران.
وعبّر امير الكويت في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس روحاني ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة ميانة شمالي غرب البلاد والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا "أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق ايران من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية".
كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس روحاني ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة ميانة شمالي غرب البلاد مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.
من جانبه بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي برقية تعزية مماثلة.
يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة "ترك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران فجر الجمعة ما ادى الى مصرع 6 اشخاص واصابة العشرات والحاق اضرار مادية وتخريب وحدات سكنية بصورة جزئية في 6 مدن والكثير من قرى المنطقة خاصة "ورنكش".
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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