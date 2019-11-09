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رقم الخبر: 267753 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 12:17 الاقسام: محليات  
مساعد روحاني: لا توجد أية خلافات مع مجلس صيانة الدستور

مساعد روحاني: لا توجد أية خلافات مع مجلس صيانة الدستور

نفى مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية حسين علي اميري وجود أية خلافات بين الرئيس روحاني ومجلس صيانة الدستور.
وقال اميري، في تصريح أدلى به، إن رئيس الجمهورية لم يكن يفكر بتجاهل مؤسسة رسمية وفي الحقيقة كان قد قدم ايضاحات عن المجلس في دورته الاولى وكيف تبلورت تركيبته وإن الاشخاص الذين لم يكونوا قد حازوا على تأييد الشعب قد الغاهم الشعب بنفسه كما ان الفئة الضئيلة كانت تفكر ايضا بمصالح البلاد لذلك كان المجلس يضم شخصيات من الطراز الاول ويتسمون بالثورية والرفعة.
وأضاف: إنه لاخلافات بين الرئيس روحاني ومجلس صيانة الدستور ولايفكر الرئيس مطلقا بالغاء مؤسسة رسمية تمثل الدستور. 
ويشار الى أن الرئيس روحاني كان قد أثنى على مجلس الشورى الاسلامي في دورته الاولى ووصفه بأنه الافضل في تاريخ الثورة الاسلامية منوها الى أن الرقابة لم تكن من قبل مجلس صيانة الدستور كما هي عليها اليوم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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