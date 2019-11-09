وعقد لقاء عراقجي وبوغدانوف اليوم السبت بناء على طلب وزارة الخارجية الروسية وخلف الأبواب الموصدة، حيث ناقش الجانبان التطورات في الشرق الأوسط والخليج الفارسي، بما في ذلك الوضع في العراق ولبنان وسوريا واليمن ومبادرة هرمز للسلام التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخطة روسيا للأمن الجماعي في الخليج الفارسي.

كما أكد الجانبان على ضرورة استمرار المشاورات والحوار بين البلدين حول التطورات في المنطقة.

وتاتي زيارة عراقجي الى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي لعدم الانتشار النووي بعنوان "الطاقة النووية -نزع السلاح وعدم الانتشار" وفي ندوة خاصة تعقد على هامش المؤتمر حول موضوع الاتفاق النووي الايراني يستعرض خلالها احدث اوضاع الاتفاق.

وبدأت في العاصمة الروسية موسكو أمس الجمعة اعمال المؤتمر الدولي الخامس لمنع الانتشار النووي بمشاركة مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي.

ويقام المؤتمر على مدى 3 ايام بمشاركة مندوبين عن 40 دولة و 250 شخصية دولية لبحث قضايا مثل السيطرة على سباق التسلح الاميركي الروسي ، مختلف جوانب برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) ، توترات الشرق الاوسط، عدم التقدم في موضوع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.