  • السبت ١١ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267751 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 11:17 الاقسام: دوليات  
واشنطن تسعى لاستعادة رفات جنودها القتلى في الصين

واشنطن تسعى لاستعادة رفات جنودها القتلى في الصين

كشف مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة تريد تعزيز تعاونها العسكري مع الصين ولاسيما في إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الصين خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكر راندال شرايفر المسؤول عن شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنتاغون يوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي من المقرر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل، سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنغ على هامش اجتماع دولي في بانكوك.
وقال: "نفضّل أن تكون هناك علاقة تعاون أكبر مع الصين... إسبر سيطلب مزيدا من التعاون بشأن المفقودين وبخاصة في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشكل متقطع مع الصينيين. نرغب في أن تعود (هذه العلاقة) إلى مستوى أقوى".
ولفت إلى أن إسبر قد يبحث انتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وهي انتهاكات منسوبة إلى الصين.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بتوفير النفط لبيونغ يانغ، في انتهاك للحظر المفروض عليها.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0516 sec