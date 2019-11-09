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رقم الخبر: 267750 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 12:17 الاقسام: ثقافة وفن  
نجوم من هوليود يمثلون في الفيلم الايراني "۱st Born"

نجوم من هوليود يمثلون في الفيلم الايراني "۱st Born"

سيمثل عدد من نجوم هوليود في الفيلم الايراني - الامريكي "الميلاد الاول" (۱st Born) للمخرج علي عطشاني والذي سيتم عرضه بتاريخ 3 كانون الاول/ديسمبر في الولايات المتحدة الامريكية.
والفيلم الايراني الامريكي المشترك "الميلاد الاول " (۱st Born) للمخرج علي عطشاني والمنتج "سام خوزة " انتاج شركة امريكن برايتلايت فيلم برودكشن .
ويمثل عدد من نجوم هوليود في الفيلم ومنهم فيل كيلمر وروبرت نيبر وتوم برنغر وتايلور كول ودنيز ريجارد ودومينيغ سوان ووليام بالدوين.
ويروي الفيلم قصة زوجين دخلا حياتهما الزوجية مؤخراً والزوج هو "بن" المولود في إيران والذي يعيش في أمريكا، وزوجته الأمريكية "کيت"، وهما يعيشان حالياً في كاليفورنيا، وأثناء انتظارهما لمولودهما الأول يجب على عائلتي الطرفين أن تجتمعا إلى جانب بعضهما البعض، والمهم في الأمر أن والد "بن" الذي يدعى "حميد" سياسي إيراني معارض لأمريكا، في حال أن والد "کيت" والذي يدعى "بايدن" والذي يمثل دوره الممثل کيلمر، سياسي أمريكي يحمل رؤى متطرفة جداً تجاه إيران.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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