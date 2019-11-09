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رقم الخبر: 267747 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
ايران تتأهل الى نهائي بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية
على حساب صاحب الضيافة ..

ايران تتأهل الى نهائي بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية

تأهل المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية الى نهائي بطولة كاس القارات الجارية في دبي بعد فوزه على نظيره الاماراتي بركلات الترجيح.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة تقدمت ايران بهدف سجله حميد بهزادبور في الشوط الاول، ولم يتم تسجيل اي هدف في الشوط الثاني وفي الشوط الثالث تمكنت الامارات من معادلة النتيجة.

ولم تتغير النتيجة في الوقت الاضافي ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح حيث فازت ايران فيها بنتيجة 4-3 والنتيجة الكلية 5-4 .

سجل لايران في ركلات الترجيح كل من كياني وميرشكاري وبيرامون ومعصومي زادة فيما فشل شير محمدي في التسجيل حيث تصدى الحارس الاماراتي لكرته.

وبالمقابل اهدرت الامارات ركلتين، ارتطمت احداهما بالقائم فيما تمكن الحارس الايراني بيمان حسيني من صد الاخرى.

وفي المباراة الاخرى لنصف النهائي فازت اسبانيا على روسيا 4-2 لتواجه ايران في النهائي مساء اليوم السبت.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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