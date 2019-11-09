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رقم الخبر: 267745 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 10:34 الاقسام: اقتصاد  
"خزاعي" أميناً عاماً للجنة الايرانية في غرفة التجارة الدولية

"خزاعي" أميناً عاماً للجنة الايرانية في غرفة التجارة الدولية

تم تعيين سفير وممثل ايران الدائم في الامم المتحدة السابق "محمد خزاعي امينا عاما للجنة الايرانية لغرفة التجارة الدولية (ICC) .
وافاد مراسل ارنا نقلا عن غرفة تجارة ايران ان غلامحسين شافعي الذي يرأس اللجنة الايرانية لغرفة التجارة الدولية قد وافق في وقت سابق على استقالة امين اللجنة محمدمهدي بهكش .
وجاء في قرار التعيين الذي اصدرة شافعي لخزاعي انه ونظرا لتجاربكم القيمة في المجالات الدولية نأمل ان تساعد هذه التجارب في ارتقاء العلاقات الدولية للقطاع الخاص ومتابعة القرارات التي تتخذها (ICC)  وایصالها الى داخل البلاد والاستفادة القصوی منها لتنمیة التجارة وتطوير الصادرات غيرالنفطية للبلاد .
وتأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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