تم التوقيع على مذكرة تفاهم تعليمية وبحثية وتكنولوجية بين وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايرانية مع وزارة التعليم والثقافي في الارغواي.

ووقع المذكرة من جانب الارغواي وزيرة التعليم والثقافة "ماريا خوليو مونيوز" ومن الجانب الايراني سفير الجمهورية الاسلامية في الارغواي "ابوالفضل بسنديده" ممثلا عن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني.

ومن اهم محاور المذكرة هي تبادل الاساتذة والمحققين واقامة ورش بحثية وتحقيقية مشتركة ومؤتمرات وملتقيات علمية وايجاد قسم لتدريس اللغة الفارسية والاسبانية في المراكز العلمية في البلدين .

واشاد وزير التعليم والثقافة الارغوائية خلال مراسم التوقيع بتاريخ ايران الحافل بالانجازات الثقافية القيمة معلنة عن استعداد بلدها تمتين العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين البلدين .

من جانبه اشار سفير الجمهورية الاسلامية في الارغواي الى العلاقات بين البلدين التي تمتد الى 117 عام مضى معتبرا الارغواي بلدا صديقا لايران ومعلنا عن استعداد الجمهورية الاسلامية تنمية العلاقات العلمية والبحثية والتقنية بين البلدين.