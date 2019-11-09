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رقم الخبر: 267743 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 10:22 الاقسام: رياضة  
إیران تحقق فوزها الثاني وتهزم النيبال برباعية نظيفة
تصفيات شباب آسیا لكرة القدم ..

إیران تحقق فوزها الثاني وتهزم النيبال برباعية نظيفة

فاز منتخب شباب ايران على نظيره النيبالي 4-0 في اطار التصفيات المؤهلة الى نهائيات بطولة شباب آسيا تحت 19 عاما.

جرت هذه المباراة في طهران مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة المؤهلة الى النهائيات.

وقد أنتهى الشوط الاول بلا اهداف الا ان ايران سيطرت في الشوط الثاني على اجواء المباراة بصورة مطلقة وامطرت مرمى النيبال باربعة اهداف خلال 15 دقيقة جاءت بتواقيع محمد مهدي احمدي (74) واحمد رضا جلالي (83) ومنظمي (87) وآريا برزكر (89).

وكانت ايران قد فازت في الجولة الاولى على قرغيزيا 3-0 وستلاقي الامارات في الجولة الثالثة.

وتعتبر هذه التصفيات مؤهلة الى نهائيات بطولة شباب آسيا تحت 19 عاما التي ستجري في اوزبكستان.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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