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رقم الخبر: 267739 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 09:49 الاقسام: محليات  
لافروف: إتفاق إيران النووي لم يفقد أهميته رغم ممارسات واشنطن

لافروف: إتفاق إيران النووي لم يفقد أهميته رغم ممارسات واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاق إيران النووي لم يفقد أهميته وشرعيته، رغم ممارسات واشنطن غير المقبولة.
وقال لافروف خلال مؤتمر موسكو السنوي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل: "رغم إجراءات واشنطن غير المقبولة والتي يعرفها الجميع، لم يفقد اتفاق إيران النووي أهميته".
وأضاف أن هذا الاتفاق قد مكن من الإجابة على جميع الأسئلة التي كانت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"أسس لنظام القدر الأكبر من الشفافية" للبرنامج النووي الإيراني، كما أنه "أكد الحقوق المشروعة لإيران في استيعاب وتطوير تقنيات الذرة السلمية تحت إشراف الوكالة".
وعبر لافروف عن ثقة موسكو بأنه من مصلحة جميع البلدان الحفاظ على الاتفاق النووي وتهيئة الظروف المواتية لمزيد من التنفيذ المستدام والكامل في المواعيد المقررة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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