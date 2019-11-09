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رقم الخبر: 267738 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 09:22 الاقسام: محليات  
لاريجاني: حقوق الإنسان ليست سلعة غربية

لاريجاني: حقوق الإنسان ليست سلعة غربية

قال محمد جواد لاريجاني، أمين هيئة حقوق الإنسان الإيرانية، إن طهران هي الرائدة في الحرب ضد الإرهاب ، مشددا على أن حقوق الإنسان ليست سلعة غربية وترتكز على إيماننا الأساسي بعقلانية الإسلام.

واضاف لاريجاني في اجتماع الأمم المتحدة الرابع والثلاثين لتقرير حقوق الإنسان في جنيف حول الديمقراطية في إيران: هذا إنجاز مهم في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي حكمه الملوك والأباطرة منذ آلاف السنين، لقد حصلنا على الديمقراطية والانتخابات في إيران على مدار السنوات الاربعين الماضية، وقد وصل كل جزء من المجتمع إلى السلطة عن طريق التصويت، وقد تسلسلت السلطة في ايران عن طريق التصويت.
وأشار إلى دعم العديد من الوفود الحاضرة في الاجتماع لوضع حقوق الإنسان في إيران، وأضاف: إن دعم أغلبية كبيرة من المندوبين في هذا الاجتماع سيكون ميزة كبيرة بالنسبة لنا لتعزيز سياساتنا في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات.
وانتقد لاريجاني مواقف بعض الدول، بما في ذلك بعض الأوروبيين، وقال: ليس لدينا عداء تجاه مقرر حقوق الإنسان، في رأينا، تعيينه غير مبرر، إيران هي الديمقراطية الأهم والأكبر في غرب آسيا.
وأشار الى أن ايران تنظم انتخابات واحدة على الأقل كل عام، لذلك ليس من الإنصاف أن يتم التعامل معنا بطريقة مختلفة بمثل هذه الميزة الكبيرة للديمقراطية على أساس تقرير مقرر أو بسبب المواقف التي لدى الدول الأخرى؛ منوها الى ان البلدان التي ليس لديها حتى هيئة منتخبة ولا يمكن للمرأة حتى القيادة ويتم تقطيع صحفي معارض في قنصليتها، لايجري التحدث عن حقوق الإنسان في ذلك البلد.
وأضاف: سيدي الرئيس! نحن نعرف السبب وراء ذلك، نحن لسنا "بقرة حلوب" ولا نهدر النفط الخام، عندما يتعلق الأمر بتسييس موضوع اصيل في الأمم المتحدة ، فهذه مسألة مؤلمة في المجتمع الدولي.

 
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