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رقم الخبر: 267737 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 09:21 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحكومة: مقاومتنا هي لكسر الحظر الظالم
خلال ملتقى اليوم العالمي للطب الاشعاعي...

المتحدث باسم الحكومة: مقاومتنا هي لكسر الحظر الظالم

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" بأن مقاومة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي لكسر الحظر الظالم.

وخلال ملتقى اليوم العالمي للطب الاشعاعي وتقدير جهود الاطباء في هذا الحقل وتكريم معاقي الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988)، اكد ربيعي بان البلاد قد بلغت مرحلة الاستقرار رغم اجراءات الحظر والضغوط التي لم يسبق لها مثيل.
واشار الى الضغوط الكبيرة التي تحملها الشعب الايراني جراء ممارسات واجراءات الادارة الاميركية برئاسة ترامب واضاف، ان اقتصاد وحياة المواطنين قد بلغا مرحلة الاستقرار ونحن الان في وضع التوازن الايجابي.
واكد ربيعي بان مقاومتنا هي لكسر الحظر الظالم واضاف، اننا نقاوم لكسر هذا الظلم والا فان مقاومتنا ليست لمجرد المقاومة.

 
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