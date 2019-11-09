وقال المدير العام لوكالة "ارنا" ضياء هاشمي خلال اجتماع (آوانا) في سيئول اليوم الجمعة بان "ارنا" بصفتها احد الاعضاء القدماء في هذا الاتحاد سعت على الدوام لدعم اهدافه وترى بان وسائل الاعلام بحاجة في العصر الحاضر الى مبادرات ابداعية في مجال التعاون الجماعي من اجل تحقيق التقدم.

يذكر ان وكالة "ارنا" كانت قد استضافت اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد (آوانا) في العام الماضي.

جدير بالاشارة ايضا ان وكالة الانباء الحكومية في جمهورية اذربيجان (آذرتاج) كانت قد تراست (آوانا) منذ العام 2016 حيث سلمت الرئاسة الى وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

يذكر ان المدير العام لوكالة "ارنا" التقى اليوم الجمعة على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لـ "آوانا" في سيئول امس واليوم عددا من مدراء وكالات الانباء المشاركين وتباحث معهم حول تنمية العلاقات الثنائية ومستقبل الاتحاد.

كما التقى هاشمي امس الخميس الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي اين" الذي اكد رغبة بلاده في تنمية علاقاتها مع طهران وصولا الى المستوى الرفيع الذي كانت عليه سابقا، مؤكدا بانه متفائل بشأن مستقبل هذه العلاقات.

واكد اهمية العلاقات بين طهران وسيئول وقال ان حكومته تسعى لحل وتسوية المشاكل القائمة.

من جانبه نوه هاشمي الى العلاقات الثنائية الجيدة التي كانت قد بلغتها ، لافتا الى ان وصول ترامب الى سدة الحكم في امريكا اثر على هذه العلاقات.

وقال المدير العام لـ "ارنا" : بما ان كوريا الجنوبية دولة قوية ومستقلة فبامكاننا ان نتوقع بان تتمكن طهران وسيئول من اتخاذ خطوات في مسار احياء العلاقات الوطيدة بينهما.

ووصف هاشمي سياسات الرئيس الامريكي الحالي بانها مرفوضة لكونها ادت الى الاخلال بالعلاقات الدولية واندلاع حرب تجارية على صعيد المجتمع الدولي.