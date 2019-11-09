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رقم الخبر: 267733 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 09:00 الاقسام: اقتصاد  
وزير الاقتصاد يعلن نمو إستقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 بالمائة

وزير الاقتصاد يعلن نمو إستقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 بالمائة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دجبسند بان استقطاب الاستثمارات الاجنبية في البلاد شهد نموا بنسبة 20 بالمائة.

وفي كلمته خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء في قرية خورشيد كلا بمدينة كلوكاه بمحافظة مازندران شمال ايران قال دجبسند، ان الاستثمارات الاجنبية المستقطبة شهدت زيادة بنسبة 20 بالمائة منذ بداية العام الجاري (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان.
واضاف، ان هذا الامر مؤشر الى اننا قادرون ويتوجب على الجميع العمل للعبور من هذه الظروف الصعبة لزيادة رخاء المواطنين عبر التخطيط بصورة افضل.
وتابع وزير الاقتصاد، ان العدو يسعى لايجاد الشرخ بين الحكومة والشعب لكنه قد مني بالفشل بالتاكيد واثبتت صادراتنا غير النفطية فاعليتها.
واكد دجبسند قائلا، انه ورغم الحظر الا اننا تمكنا من تحقيق نمو ايجابي في مجال الصادرات غير النفطية ولا بد من ادارتها بصورة جيدة والاهتمام برخاء المجتمع.

 
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