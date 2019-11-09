جاء ذلك في تصريح ادلى به ريابكوف الجمعة ردا على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" خلال مؤتمره الصحفي على هامش المؤتمر الدولي الخامس لعدم الانتشار النووي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

واضاف مساعد الخارجية الروسي، ان موسكو تدعم مشروع ايران الامني المطروح بعنوان "مشروع هرمز للسلام"، ذلك لانه يتضمن جميع دول المنطقة كما ان روسيا لها اتصابات مع مسؤولي هذه الدول لتنفيذ مشروعها الامني للخليج الفارسي.

وكانت الخارجية الروسية قد طرحت قبل فترة مقترحات في وثيقة تتألف من 5 بنود، للحفاظ على الامن الاقليمي.

وإضافة إلى ذلك أشارت الخارجية الروسية إلى ضرورة إطلاق حوار تدريجي حول تقليص الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، ووضع تدابير مشتركة لبناء الثقة بين الدول الخليجية ودول أخرى، مع إحراز تقدم في إنشاء هيكل نظام أمن خليجي.

