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رقم الخبر: 267732 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 22:05 الاقسام: محليات  
روسیا تدعم المشروع الأمني الايراني لمضيق هرمز

روسیا تدعم المشروع الأمني الايراني لمضيق هرمز

اعلن مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف دعم بلاده لمشروع ايران الامني المعروف بمشروع "هرمز" للسلام.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ريابكوف الجمعة ردا على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" خلال مؤتمره الصحفي على هامش المؤتمر الدولي الخامس لعدم الانتشار النووي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
واضاف مساعد الخارجية الروسي، ان موسكو تدعم مشروع ايران الامني المطروح بعنوان "مشروع هرمز للسلام"، ذلك لانه يتضمن جميع دول المنطقة كما ان روسيا لها اتصابات مع مسؤولي هذه الدول لتنفيذ مشروعها الامني للخليج الفارسي.
وكانت الخارجية الروسية قد طرحت قبل فترة مقترحات في وثيقة تتألف من 5 بنود، للحفاظ على الامن الاقليمي.
وإضافة إلى ذلك أشارت الخارجية الروسية إلى ضرورة إطلاق حوار تدريجي حول تقليص الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، ووضع تدابير مشتركة لبناء الثقة بين الدول الخليجية ودول أخرى، مع إحراز تقدم في إنشاء هيكل نظام أمن خليجي.
 

 
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