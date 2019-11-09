أعلنت حركة حماس انتهاء اجتماع تشاوري مع مؤسسات وقادة المجتمع المدني الفلسطيني، شارك فيه العشرات من رؤساء وشخصيات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها إن النقاش تركز حول الانتخابات الفلسطينية وسُبُل إنجاحها، "وتهيئة الأجواء اللازمة لذلك من إطلاق للحريات وتوفير للضمانات كافة"، معتبرة أن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأشار البيان إلى أن قيادة الحركة شرحت كل الإجراءات والمواقف التي اتخذتها حتى الآن، مشدداً على أنها ستواصل العمل لإنجاح الانتخابات باعتبارها مطلباً شعبياً على جميع القوى احترامه.

وأكدت حماس في بيانها أن قيادتها ستواصل مشاوراتها مع الفصائل السياسية كافة، والنخب المجتمعية والقوى المدنية، وصولاً إلى موقف وطني جامع يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحترم خياراته.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيي السنوار قد أكد جهوزية الحركة "للاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع"، مشدداً على ضرورة لقاء وطني يجتمع فيه قادة الفصائل لإزالة أي اشكالية ممكن أن تنشأ في طريق إنجاح الانتخابات.

وكان رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك قد نفى الاتهامات الموجهة لحركة حماس بعدم موافقتها على إجراء الانتخابات، وقال إن الحركة أبلغت السفير القطري محمد العمادي بأنها مع إجراء الانتخابات، وأن التجديد يجب أن يكون لموقع الرئيس، والمجلس التشريعي، بالإضافة إلى المجلس الوطني.

من جانب آخر شارك الفلسطينيون، مساء الجمعة، في الجمعة الـ 82 من مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت في بيان لها جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 82 تحت شعار "جمعة مستمرون".