ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن موسكو رتبت إجراءات انتقامية، تحسبا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة، وهو اتفاق يسمح للبلدين بإجراء طلعات مراقبة على أراضي كل منهما.

وتشمل الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، 34 دولة وتهدف لبناء الثقة بين الأطراف الموقعة وتتيح لها القيام بطلعات مراقبة غير مسلحة بعد إشعار قصير لجمع المعلومات عن جيوش بعضها البعض.

واستخدمت روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم، الاتفاق حتى تقوم كل واحدة منهما بمراقبة الأنشطة النووية للأخرى، لكن مشرعين بارزين من الحزب الديمقراطي الأميركي قالوا في الشهر الماضي إنهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب قد ينسحب من الاتفاقية، وفق ما نقلت "رويترز".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الخميس عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، قوله إن خروج واشنطن من اتفاقية السماوات المفتوحة سيوجه ضربة للأمن العالمي، لكن موسكو أعدت ردا في حال حدوث ذلك.

ونسبت الوكالة إلى فلاديمير إرماكوف، رئيس إدارة الحد من التسلح ومكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية، قوله "أعددنا كل شيء. ستدركون ذلك".

ومن شأن خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية أن يقوض البنية العالمية للحد من التسلح التي تتعرض لضغوط منذ إلغاء اتفاق مهم للحد من الأسلحة النووية في أغسطس الماضي.

وبموجب الاتفاقية، تحصل الدولة التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، وبوسع أي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات بعد الاتفاق مع الدولة التي تملكها.

روسيا تحذر: "داعش" يحاول إنشاء قاعدة جديدة للتوسع بأعماله

في سياق آخر وفي أعقاب هجوم وقع بطاجيكستان، كشفت روسيا الخميس عن محاولة تنظيم "داعش" الإرهابي، الانتقال من أفغانستان إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال رئيس الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، إن داعش يحاول الانتقال إلى آسيا الوسطى انطلاقا من أفغانستان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيتار- تاس" الروسية.

وأضاف بورتنيكوف: "نسجل نشاطا متزايدا لوحدات من تنظيم داعش في أفغانستان"، مضيفا "هدفهم هو إنشاء موقع قوي للتوسع عبر مجموعة الدول المستقلة وسيستعينون بمقاتلين يتحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى لهم خبرة قتالية"، وفقا لفرانس برس.

وتأتي هذه التصريحات غداة مقتل 17 شخصا، بينهم 15 مسلحا من داعش وشرطي وعسكري في طاجيكستان، في هجوم استهدف حرس الحدود قرب حدود أوزبكستان.