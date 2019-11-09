وافق الملك الأردني عبد الله الثاني على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، شمل 11 وزارة، من بينها وزارات التعليم العالي، والمالية، والزراعة، والإعلام، والأوقاف، والنقل، وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ تولي منصبه قبل عام ونصف العام تقريباً.

وتمنع المزارعين الصهاينة من دخول الباقورة ابتداء من يوم الأحد

واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد العسعس الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في هارفارد، والمستشار الملكي السابق ليحل محل عز الدين كناكرية.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك الأردني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة.

ووافق الملك الأردني الخميس على استقالة 8 وزراء، وأعرب خلال استقباله لهم في قصر الحسينية، عن بالغ شكره وتقديره للوزراء المستقيلين على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وكان الملك عبد الله قد عين الرزاز في صيف 2018 بتكليف لنزع فتيل الاحتجاجات، وسعى رئيس الوزراء إلى إحياء الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على حكومات متعاقبة في الفشل في تنفيذ تعهدات بتنشيط النمو الاقتصادي، العالق عند حوالي 2%، وخفض الهدر وكبح الفساد.

في سياق آخر نشرت القناة العبرية "السابعة" أن الحكومة الأردنية أبلغت مستشار وادي الأردن ادين جرانبام الخميس، أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيمنع المزارعين الإسرائيليين من دخول منطقة الباقورة.

وذكرت القناة أنه بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، تم تأجير الباقورة والغمر لـ "إسرائيل" لمدة 25 عاماً ما سمح للمزارعين الإسرائيليين بالبقاء والسكن وإدارة مزارعهم هناك.

والجدير ذكره أن الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن العام الماضي إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي.