أعلن مساعد وزير الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في شؤون البستنة، ان ايران تنتج سنوياً مليون طن من الرمان.

وخلال مراسم افتتاح مهرجان الرمان في مدينة بادرود يوم الخميس، قال محمد علي طهماسبي: ان ايران تعتبر من الدول الرائدة في إنتاج الرمان في العالم، ورغم وجود 720 نوعاً مختلفاً من الرمان، فان ايران تنتج مليون طن من هذه الفاكهة سنوياً.

وتحدث طهماسبي عن هواجس مزارعي الرمان، وأعلن عن استعداد وزارة الزراعة لتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين من قبيل توفير الأنظمة الحديثة للري، والمظلات الخاصة ومعالجة وتصنيع المحاصيل.

هذا وبلغ إنتاج القمح بمحافظة كردستان (شمال غرب) في العام الجاري مليون و100 ألف طن لتتبوأ المركز الثاني في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي بين المحافظات الايرانية.

وقال رئيس منظمة الجهاد الزراعي بالمحافظة خالد جعفري: تعد محافظة كردستان هذا العام ثاني أكبر محافظة في البلاد في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي بإنتاجها مليون و100 ألف طن من القمح. وأضاف: من المتوقع إنتاج أكثر من 85000 طن من اللحوم لهذا العام، حيث تعتبر محافظة كردستان واحدة من بين أفضل المحافظات في إنتاج اللحوم.

وأشار جعفري الى أن حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بمحافظة كردستان تبلغ 27%، وان أكثر من 500 ألف شخص يعملون في القطاع الزراعي. وأكد إن مكننة الزراعة كمبدأ مهم في تطوير هذه الصناعة هي واحدة من أولويات منظمة الجهاد الزراعي في المحافظة؛ مضيفاً: تحتل كردستان المرتبة الأولى في البلاد من حيث المكننة حيث يتم حصاد 98% من محصول القمح بواسطة الحاصدات الزراعية. وتابع قائلاً: حتى العام الماضي، كان هناك 19000 هكتار من الدفيئات الزراعية (البيوت البلاستيكية) في المحافظة، وسيضاف إليها 23000 هكتار قيد الإنشاء.

وأشار جعفري الى إنتاج 223 ألف طن من محاصيل البستنة في محافظة كردستان بدون استخدام أي نوع من أنواع السماد الكيمياوي.