أكد مساعد وزير الطرق وبناء المدن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الخميس، ان موانئ ايران جاهزة لمواجهة أي ظروف طارئة، مشدداً على الاهتمام بتعزيز البنى التحتية في الموانئ باعتبارها من البنى التحتية الحيوية والحساسة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة محمد راستاد: بشأن الدفاع المدني، فان منظمة الموانئ والملاحة ونظراً لإشرافها على البنى التحتية المينائية، تعتبر من البنى التحتية الحيوية والحساسة حسب تصنيف الدفاع المدني. وأضاف: تم إتخاذ إجراءات واسعة بشأن الدفاع المدني لتجهيز البنى التحتية في جميع الموانئ، وتم اتخاذ التمهيدات اللازمة بما يتناسب مع ظروف كل ميناء.

وأردف راستاد: على هذا الأساس، ففي الظروف الطارئة وغير التقليدية، موانئ ايران جاهزة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما يتناسب مع الظروف الطارئة وبناء على الخطط المطلوبة؛ ففي الظروف الطارئة لا نقيد أنفسنا بموقع جغرافي محدد، لذلك فان منظمة الموانئ والملاحة يمكنها في الظروف اللازمة أن تلبي احتياجات الشحن والنقل في البلاد نظراً لطاقاتها وإمكاناتها المتاحة.