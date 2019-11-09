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رقم الخبر: 267712 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
مستثمرون هنود مستعدون للمشاركة بمشروع كهربة سكك حديد "طهران-تبريز"

مستثمرون هنود مستعدون للمشاركة بمشروع كهربة سكك حديد "طهران-تبريز"

أعلن مساعد محافظ آذربايجان الشرقية لتنسيق الشؤون العمرانية، جواد رحمتي، عن استعداد مستثمرين هنود للمشاركة في مشروع كهربة سكك حديد "طهران-تبريز".

وقال رحمتي، في تصريح له، على هامش معرض الإبداع والتكنولوجيا "رينوتكس" المقام في مدينة تبريز (شمال غرب): ان المستثمرين الهنود بحضورهم معرض "رينوتكس" أعلنوا استعدادهم للاستثمار في المشاريع السككية في البلاد خاصة مشروع كهربة خط "طهران-تبريز". وأضاف:انه لو قبل هؤلاء المستثمرون خطورة الاستثمار، فاننا على استعداد للتعاون معهم على أساس صيغة "بي أو تي" (الإنشاء، التشغيل، النقل).

وأشار رحمتي الى الفارق بين القطار المقترح من قبل هؤلاء المستثمرين والقطار الراهن، وقال: ان سرعة القطار المزمع إنشاؤه تبلغ 250 كم في الساعة؛ وفي هذه الحالة سيستغرق قطع المسافة بين طهران وتبريز أقل من 3 ساعات. وأكد ضرورة عقد اجتماعات أكثر تخصصية مع المستثمرين لإجراء التقييمات الاقتصادية اللازمة ودراستها.

 

 
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