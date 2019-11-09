أكد سفير بنغلاديش في طهران، اي اف ام كوسال أعظم ساركار، خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال الايرانيين في محافظة غلستان (شمالي البلاد)، أكد استعداد بلاده لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ايران.

وقال ساركار: ان بنغلادش وايران تتمتعان بطاقات كبيرة في شتى المجالات ومنها السياحة؛ داعياً الى تسيير رحلات سياحية مباشرة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأشار السفير البنغلاديشي الى فرص التعاون الثنائي في مجال إنتاج الدواء؛ داعياً الى التركيز على الإنجازات المحققة لدى البلدين في هذا الخصوص وعقد إستثمارات مشتركة والتي من شأنها أن تصب في تعزيز الإنتاج والصادرات في كل من ايران وبنغلادش.

وبشأن حاجات بلاده، أكد ساركار ان التجار الايرانيين لديهم فرص إستثمارية في مجال الإنشاءات وتوريد الإسمنت والسيراميك والطاقات المتجددة بهدف تلبية حاجات بنغلاديش في هذه المجالات.

من جانبه، قال رئيس مكتب وزارة الخارجية الايرانية في محافظة غلستان: ان رجال الأعمال الايرانيين من أهالي المحافظة ونظرائهم البنغلاديشيين لديهم فرص تعاون كثيرة، بما يستدعي تقديم مقترحات عملية لإزالة عقبة الحظر المصرفي من هذا المسار. وأضاف ذوالفقار ميرشاهي: ان أحد السبل الكفيلة بحل هذه المشكلة يكمن في ترشيح بنكين ايراني وبنغلاديشي لتولي مسؤولية الإجراءات المصرفية والاقتصادية والمقايضة وتوديع المبالغ النقدية باستخدام العملة الوطنية لدى كل من البلدين.