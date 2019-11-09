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رقم الخبر: 267710 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
934 مليون دولار.. صادرات خراسان الرضوية غير النفطية
خلال 7 أشهر

934 مليون دولار.. صادرات خراسان الرضوية غير النفطية

أعلن مسؤول مصلحة الجمارك في محافظة خراسان الرضوية بأن صادرات هذه المحافظة من السلع غير النفطية بلغت 934 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأخیرة، مما تشير الى نمو بنسبة 30 بالمائة وزناً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال أميد جهانخواه: ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة شمل الزعفران والزيوت الخفيفة والفستق والفولاذ.

وکان رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، مهدي ميرأشرافي، قد أعلن عن تصدير 70 مليون طن من السلع غير النفطية، حيث سجل نمواً بنسبة 22 بالمائة خلال 6 أشهر خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 سبتمبر/ أيلول 2019، وذلك رغم الحظر المفروض على البلاد.

وأوضح أشرافي، في تصريح له، ان أعداء ايران أرادوا فرض قيود على البلاد عبر فرض الحظر الظالم، حيث بالرغم من أن الإرهاب الاقتصادي الأميركي أضر ببعض قطاعات الاقتصاد، غير أن الصادرات سجلت نمواً بمقدار 22 بالمائة بالفترة المذكورة قياساً بالفترة المماثلة 2018. وأضاف: ان قيمة الصادرات بلغت 9ر20 مليار دولار، مقابل استيراد 16 مليون طن من السلع بقيمة 3ر21 مليار دولار.

 

 
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